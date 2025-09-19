রংপুরে ১০০ ভরি স্বর্ণ চুরির ঘটনায় ৫ নারী গ্রেফতার

রংপুরে ১০০ ভরি স্বর্ণ চুরির ঘটনায় ৫ নারী গ্রেফতার
রংপুরে দোকান থেকে অভিনব কায়দায় ১০০ ভরি স্বর্ণ চুরির ঘটনায় জড়িত ৫ নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- যশোর জেলার অভয়নগর থানার নওয়াপাড়া কুবরাই এলাকার মৃত মোন্তাজ গাজীর মেয়ে হীরা পারভীন (৪৭), রিপা পারভীন (৪০), ঢাকার মুগদা থানার মান্ডা এলাকার আলিম গাজীর স্ত্রী শারমিন বিউটি (৪৩), কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার খুদিজঙ্গল এলাকার হুমায়ুন কবীরের স্ত্রী তাসলিমা বেগম (৫৫) ও কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা থানার কলোনি পাঠান পাড়ার শুকুর আলীর স্ত্রী রুনু বেগম (৪৫)।
গ্রেফতার ওই পাঁচ নারী আন্তঃজেলা চোর চক্রের সক্রিয় সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পরিদর্শক (নিরস্ত্র) অশোক কুমার চৌহান।
চলতি বছরের ১৪ মে রংপুর নগরীর বেতপট্টি এলাকায় দিনদুপুরে ‘লক্ষ্মী জুয়েলার্স’ নামের একটি স্বর্ণের দোকান থেকে স্বর্ণের বক্স চুরির ঘটনা ঘটে। দোকানের কর্মচারীদের ব্যস্ত রেখে কৌশলে প্রায় ১০০ ভরি স্বর্ণ চুরি করে নিয়ে যায় সংঘবদ্ধ এই প্রতারক চক্র। চুরি করা স্বর্ণের বাজারমূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন দোকানটির মালিক।
ঘটনার দিন দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ৫ জন নারী দোকানে প্রবেশ করেন। তারা গহনা দেখার নামে কর্মচারীদের নানা রকমভাবে ব্যস্ত রাখেন এবং কয়েকবার গহনা ওয়াশ করানোর জন্য একজন কর্মচারীকে বাইরে পাঠান। একপর্যায়ে, দুপুর দেড়টার দিকে কর্মচারীদের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারের পাশে রাখা স্বর্ণের স্টক বক্সটি কৌশলে নিয়ে সটকে পড়েন তারা।
স্বর্ণ চুরির এ ঘটনার পরের দিন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানায় অজ্ঞাতদের আসামি করে দোকানের মালিক একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর নগরীর বিভিন্ন সিসি ক্যামেরা পর্যবেক্ষণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার ভিত্তিতে দীর্ঘ ৪ মাস পর সংঘবদ্ধ নারী চোরচক্রের ওই পাঁচজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।
মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক (নিরস্ত্র) অশোক কুমার চৌহান বলেন, সংঘবদ্ধ প্রতারক ও চোর চক্রের সদস্যরা অজ্ঞাত ছিলেন। নগরীর বিভিন্ন সিসি ক্যামেরা পর্যবেক্ষণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার ভিত্তিতে দীর্ঘ চার মাস পর সংঘবদ্ধ নারী চোরচক্রের ওই পাঁচজনকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। চুরি করা স্বর্ণ তারা বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করেছেন। সেই বিক্রি করা ১০০ ভরি স্বর্ণ উদ্ধারে চেষ্টা অব্যাহত আছে।
