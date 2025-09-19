  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলের সখীপুরে ব্যাটারিচালিত ভ্যান চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে জহিরুল ইসলাম (৩১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার কাকড়াজান ইউনিয়নের পাওদোয়াচালা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জহিরুল ইসলাম টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার আব্দু রশিদ মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কাকড়াজান ইউনিয়নে কয়েকদিন ধরে নিয়মিত চুরির ঘটনা ঘটে। শুক্রবার সকালে শ্রীপুর রাজনীতি মোড় গ্রামের বাবলু মিয়ার ভ্যান চুরি করে পালানোর চেষ্টা করেন জহিরুল। পরে পাওদোয়া চালা গ্রামে গেলে তাকে হাতেনাতে ধরে উত্তেজিত জনতা গণপিটুনি দেয়।। পরে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলে মারা যান।

অন্যদিকে ওই দিন সকালে শাকিল নামে একজনকে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে আটক করে জনতা। তিনি কালিয়া ইউনিয়নের আড়াইপাড়া থেকে মোটরসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় কাকড়াজান ইউনিয়নের কাজীরামপুর আলীর মোড় এলাকায় জনতার হাতে ধরা পড়েন।

এ বিষয়ে সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ভুইয়া বলেন, নিহতের মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন/এমএস

