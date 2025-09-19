বিয়েতে মদ পান নিয়ে বিতণ্ডা, বিএনপি নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

বিয়েতে মদ পান নিয়ে বিতণ্ডা, বিএনপি নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
কক্সবাজারের টেকনাফে বিয়ের অনুষ্ঠানে মদ পান নিয়ে বাগবিতণ্ডার পরে ছুরিকাঘাতে ইমদাদ হোসেন (৪৭) নামের এক বিএনপির নেতাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে টেকনাফ পৌরসভার উত্তর জালিয়াপাড়ার মৃত উমর ছিদ্দিক মেম্বার বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ইমদাদ হোসেন টেকনাফ পৌরসভার উত্তর জালিয়াপাড়ার বাসিন্দা মৃত আলী হোসেনের ছেলে। তিনি পৌর বিএনপির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। ইমদাদ হোসেন একজন ব্যবসায়ী।
নিহতের ছোট ভাই শামসু আলম বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতে পৌরসভার উত্তর জালিয়াপাড়ার বাসিন্দা নুরুল আলম ওরফে পুতুইয়ার ছেলে মো. আরকানে বিয়ের অনুষ্ঠানে মদ পানকে কেন্দ্র করে একই এলাকার আব্দুর রহমানে সঙ্গে তার বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে ইমদাদ হোসেন ঘটনাস্থল থেকে সরে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে একই এলাকার মৃত আব্দুস সালামের ছেলে কামাল হোসেন ও নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে আব্দুর রহমান, মো. ইসমাইল, মো. শফিক, মো. হামিদ ও সৈয়দ আলমসহ ৪-৫ জন তাকে ছুরিকাঘাত করে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে তাকে জবাই করে পালিয়ে যান।
পরে রক্তাক্ত অবস্থায় ইমদাদ হোসেনকে উদ্ধার করে টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আসিফ আলভী বলেন, ‘ভোর ৫টার দিকে ইমদাদ হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তবে হাসপাতালে আনার আগে তার মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে।’
এ বিষয়ে টেকনাফ পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আকতার বাবলু বলেন, ‘ইমদাদ হোসেন পৌর বিএনপির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। শুনেছি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু ব্যক্তির সঙ্গে তার বাগবিতণ্ডা হয়। তখন বিষয়টি সমাধান হলেও পরে তাকে খুন করা হবে সেটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।’
এ বিষয়ে টেকনাফ মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিমেল রায় বলেন, ‘স্থানীয়রা ঘটনার পর কামাল হোসেন নামে একজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
