ফরিদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের অস্ত্রের মহড়ার ঘটনায় গ্রেফতার ১

ফরিদপুরে কিশোর গ্যাংয়ের অস্ত্রের মহড়ার ঘটনায় গ্রেফতার ১
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় কুমার নদে প্রকাশ্যে কিশোর গ্যাংয়ের অস্ত্রের মহড়া দেওয়ার ঘটনায় সাইমন শরীফ (২৭) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে ভাঙ্গা থানায় গ্রেফতার যুবক সাইমনকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ২টা থেকে ভোর পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
গ্রেফতার সাইমন শরীফ উপজেলার গোয়ালডাঙ্গি গ্রামের বেলাল শরীফের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাঙ্গার কুমার নদে কিশোর-যুবকরা স্পিডবোটে রামদা, চাইনিজ কুড়ালসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিয়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ‘১৫ আরই’ ব্যাটালিয়নের একটি দল স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তার কাছ থেকে একটি বড় রামদা, একটি বড় ছুরি ও ইয়াবা সেবনের জন্য ব্যবহৃত এক রোল ফয়েল কাগজ উদ্ধার করা হয়। পরে সাইমন শরীফকে ভাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশরাফ হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের এক সদস্যকে আটক করে থানা হেফাজতে দিয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ফরিদপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
কুমার নদে স্পিডবোটে কিশোর গ্যাংয়ের অস্ত্রের মহড়া
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ভাঙ্গার কুমার নদে ট্রলারে সাউন্ড বক্সে গানের তালে তালে নানা অঙ্গ ভঙ্গিতে মেতে ওঠে কিশোররা। এছাড়াও স্পিডবোটে চড়ে অস্ত্রের মহড়া দেয় তারা। তাৎক্ষণিক পুলিশ তাদের আটকের চেষ্টা করলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
বিষয়টি নিয়ে জাগো নিউজে ‘কুমার নদে স্পিডবোটে কিশোর গ্যাংয়ের অস্ত্রের মহড়া’ শিরোনামে সংবাদ ও ভিডিও প্রকাশিত হলে ব্যাপক তোলপাড় ও আলোচনার সৃষ্টি হয়।
এন কে বি নয়ন/এমএন/এএসএম