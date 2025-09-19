  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে ডাব পাড়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, ছুরিকাঘাতে ছোট ভাইকে হত্যা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ডাব পাড়াকে কেন্দ্র করে মেঝো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ওমর ফারুক খোকা (২৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) জুম্মার নামাজের পর উপজেলার মোগরাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ওমর ফারুক মোগরাপাড়ার আলাপদী এলাকার মৃত জাহের আলীর ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, দুপুরে নিজেদের গাছ থেকে ডাব পাড়াকে কেন্দ্র ভিকটিম ও তার মেঝো ভাই আক্তার হোসেন ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। তাদের ঝগড়ার একপর্যায়ে আক্তার হোসেনের ছুরিকাঘাতে খোকা গুরুতর আহত হয়ে বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

সোনারগাঁ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সানোয়ার বলেন, ‘ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠিয়েছি। ডাব পাড়াকে কেন্দ্র করেই এ ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছি। ঘটনার পর হতে ছুরিকাঘাত করা ব্যক্তি পলাতক রয়েছে। তাকে আটকের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এ বিষয়ের বক্তব্যের জন্য সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাশেদুল হাসান খানেক একাধিকবার ফোন করার পরও তিনি কল রিসিভ করেনি।

