সিরাজগঞ্জে সাঁতার শিখতে গিয়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জে সাঁতার শিখতে গিয়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে পুকুরে সাঁতার শিখতে গিয়ে পানিতে ডুবে আলিফ হোসেন (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার চৌবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আলিফ হোসেন ওই গ্রামের বাবু আকন্দের ছেলে ও চৌবাড়ী ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পুকুরে সাঁতার শিখতে নামে আলিফ হোসেন। এরপর পুকুরের পাড় থেকে কিছুটা দূরে চলে যায়। হঠাৎ পানিতে তলিয়ে যায়। পরে বন্ধুদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে পুকুরে নেমে সন্ধান চালান। কিন্তু খুঁজে পাইনি। পরে ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এসে পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করেন।
কামারখন্দ ফায়ার স্টেশনের ফায়ার ফাইটার নয়ন হোসেন জাগো নিউজকে জানান,
পুকুরে একজন ডুবে গেছে। এমন খবরে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই স্কুলছাত্রের মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে।
