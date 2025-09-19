  2. দেশজুড়ে

নরসিংদীতে প্রতিপক্ষের গুলিতে গৃহবধূ নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নরসিংদী
প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নরসিংদীতে প্রতিপক্ষের গুলিতে গৃহবধূ নিহত

নরসিংদীর চরাঞ্চল আলোকবালিতে প্রতিপক্ষের ছোড়া গুলিতে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আলোকবালি ইউনিয়নের বীরগাঁও সাতপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত ফেরদৌসী আক্তার (৩৫) সাতপাড়া গ্রামের রায়েস আলীর স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, এলাকার আধিপত্ব বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিন ধরে সদর উপজেলার চরাঞ্চল আলোকবালীতে বিবদমান দুটি গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এর জেরে গত বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে দু’পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এতে ইদন মিয়া (৬২) নামে এক বিএনপির কর্মী নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ড ও সংঘর্ষের জেরে শুক্রবার দুপুরে প্রতিপক্ষরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় ও গুলি ছোড়ে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ফেরদৌসী আক্তার ঘটনাস্থলে নিহত মারা যান। খবর পেয়ে বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিহতের মরদেহ হাসপাতালে আনা হয়নি।

নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন চন্দ্র সরকার জানান, আলোকবালীর চরাঞ্চলে প্রতিপক্ষের ছোড়া গুলিতে এক নারী নিহত হয়েছেন। ঘটনার বিস্তারিত জানতে কাজ করছে জেলা পুলিশ। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় ইদন মিয়া নামের এক বৃদ্ধ নিহত হন। এ সময় আরও পাঁচজন গুরুতর আহত হন।

সঞ্জিত সাহা/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।