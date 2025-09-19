বিএিনপি রাজনীতি করে দেশের মানুষের কথা শুনে: ড. মঈন খান
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, বিএনপি কারও ওপর কিছু চাপিয়ে দিয়ে রাজনীতি করে না। বিএিনপি রাজনীতি করে দেশের মানুষের কথা শুনে, তাদের উপদেশ নিয়ে।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নরসিংদীর পলাশের পণ্ডিতপাড়া গ্রামে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
মঈন খান বলেন, গণতন্ত্র হচ্ছে সব মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার একটি সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে সব মানুষ তার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে। শুধু একজন মানুষ কথা বলবে, একজন কর্তৃত্ব আরোপ করবে সেটি কখনো গণতন্ত্র হতে পারে না, সেটি হবে স্বৈরতন্ত্র।
তিনি আরও বলেন, যেই গণতন্ত্রের জন্য দেশের মানুষ দীর্ঘ ১৫ বছর সংগ্রাম করেছে সেই যাত্রা গত এক বছর আগেই শুরু হয়েছে। এটি আগামী বছরের জাতীয় নির্বাচনে একটি সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে। বিএনপি সেই গণতন্ত্রের কথা বলে, যে গণতন্ত্রে মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত হয়, অর্থনৈতিক মুক্তির অধিকার নিশ্চিত হয় এবং এ দেশের মানুষের কথা বলার অধিকার নিশ্চিত হয়।
জিনারদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফিরোজ মোল্লার সভাপতিত্বে পথসভায় পলাশ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, যুগ্ম-সম্পাদক বাহাউদ্দিন ভূইয়া মিল্টন, ঘোড়াশাল পৌর বিএনপির সভাপতি আলম মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, পলাশ থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নাজমুল হোসেন সোহেল, সদস্যসচিব মোস্তাফিজুর রহমান পাপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সঞ্জিত সাহা/এমএন/এমএস