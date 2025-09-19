তুরাগ নদ থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার
গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগ নদ থেকে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে টঙ্গীর প্রত্যাশা ব্রিজ এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
সামি (৯) নামে ওই শিশু টঙ্গীর মুদাফা এলাকার সোহেল মিয়ার ছেলে। সে মুদাফা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল।
টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. শাহিন আলম বলেন, শুক্রবার দুপুরে প্রত্যাশা ব্রিজ এলাকায় শিশু সামি কয়েকজন শিশুর সঙ্গে তুরাগ নদের পানিতে গোসল করতে নামে। এসময় সামি নদের পানিতে তলিয়ে যায়। আশপাশের লোকজন টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসে খবর পাঠান।
খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের সদস্যরা ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে তুরাগ নদ থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে।
টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন অর রশিদ বলেন, পরিবারের সদস্যদের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই শিশুটির মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
