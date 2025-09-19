চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলে অংশ নেওয়া তিনজন গ্রেফতার

চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলে অংশ নেওয়া তিনজন গ্রেফতার
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) বন্দর থানার সাঁড়াশি অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের মিছিলে অংশ নেওয়া তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত নগরের হালিশহর, ডবলমুরিং ও বন্দর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন হাছান মুরাদ চৌধুরী রিমন (২৯), মো. সাইদুল ইসলাম (২৮) ও হাজি মো. নুরুল হুদা (৫৭)। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন।
পুলিশ জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তিরা সরকারবিরোধী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের পরিকল্পনা করছিলেন। তাদের মোবাইল ফোন থেকে সরকারবিরোধী নানা তথ্য, ছবি ও প্লাকার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। তারা ডবলমুরিং এলাকায় অনুষ্ঠিত নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন।
বন্দর থানার ওসি আফতাব উদ্দিন বলেন, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রক্রিয়া শেষ হলে তাদের আদালতে পাঠানো হবে।
