মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল
ফ্যাসিস্টরা যাতে সরকার গঠন করতে না পারে সেজন্যই পিআরের দাবি
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল বলেছেন, ফ্যাসিস্টরা যাতে আর সরকার গঠন করতে না পারে সেই জন্যই পিআর পদ্ধতির দাবি করছে জামায়াত।
জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে রাজশাহীতে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল বলেন, পিআর না মানলে দেশের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে, গণভোটে আসেন। এই ৫ দফা আদায় করেই আমরা ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে যাব।
রাজশাহী মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে শুক্রবার বিকেল ৫ টায় নগরীর জিরো পয়েন্টে এ কর্মসূচি হয়। মহানগর জামায়াতের আমির ড. মওলানা কেরামত আলীর সভাপতিত্বে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে রাজশাহী মহানগর ও জেলা জামায়াতের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগর আমির ড. মাওলানা কেরামত আলী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। এসময় মহানগর সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মণ্ডল ও রাজশাহী জেলা সেক্রেটারি গোলাম মোর্তুজার যৌথ সঞ্চালনায় নগর জামায়াতের নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আবু মোহাম্মদ সেলিম, রাজশাহী সদর আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী ডা. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আব্দুল খালেক, নগর জামায়াতের সহকারী সেক্রটারি অধ্যক্ষ শাহাদৎ হোসাইন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সাখাওয়াত হোসেন/এমএন/এমএস