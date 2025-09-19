  2. দেশজুড়ে

ভৈরবে দু’পক্ষের সংঘর্ষ-ভাঙচুর, আহত ১০

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ভৈরব (কিশোরগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ও সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এসময় কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করা হয়।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হয়ে ঘণ্টাব্যাপী দু’পক্ষের সংঘর্ষ চলে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাতে শহরের আলিম সরকারের বাড়ির রুজেন লোকজনকে আড়াই বেপারির বাড়ির ভুবন মিয়ার লোকজন মারধর করে। এর জের ধরে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী চলা এ সংঘর্ষ থামাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় পুলিশ। পরে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। আহতদের স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে ভৈরব থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু তালেব জানান, দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজীবুল হাসান/এমএন/এমএস

