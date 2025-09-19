  2. দেশজুড়ে

মাসুদ সাঈদী

লুটপাট করে সম্পদ পাচারকারীরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হতে পারে না

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লুটপাট করে সম্পদ পাচারকারীরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হতে পারে না

জামায়াতে ইসলামী মনোনীত পিরোজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাসুদ সাঈদী বলেছেন, যারা দেশের সম্পদ লুটপাট করে দেশের বাইরে পাঠায় তারা দেশের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হতে পারে না।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) পিরোজপুর শহরের পিটিআই, সাহাপাড়া, মধ্য কুমারখালী, রায়েরকাঠীর রাজবাড়ীতে গণসংযোগ শেষে পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুদ সাঈদী বলেন, এই ৫০ বছর যারাই রাষ্ট্র পরিচালনায় এসেছে তারা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করেছে। সামনে আরেকটি সময় আসছে, এবারও যদি আমরা একই ভুল করি তাহলে দেশকে ক্ষতি করার পেছনে আপনি-আমি দায়ী থাকবো। ৫ আগস্টের পর জামায়াত-শিবিরের ভাইয়েরা প্রত্যেক মন্দিরে গিয়ে তাদের নিরাপত্তার জন্য রাত জেগে পাহারা দিয়েছি। কারণ আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রাজনীতি করি। অসাম্প্রদায়িক কথা বলে আমরা সমাজে হানাহানি করি না।

তিনি আরও বলেন, আপনারা দেশকে যদি সত্যিকারে ভালোবাসেন তাহলে যারা দেশকে গড়তে চায়, ন্যায়-ইনসাফের কথা বলে, দুর্নীতিমুক্ত জীবন ও সমাজ গঠনের কথা বলে আসুন তাদের সঙ্গে থাকি। যারা স্বাধীনতার কথা বলে দুর্নীতি করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে ও হিন্দুসহ অন্য ধর্মের ওপর হামলা চালায় তারা কোনোদিন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হতে পারে না।

এসময় পিরোজপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আব্দুর রব, পৌর আমির মাওলানা ইসহাক আলী খান, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের স্থানীয় নেতা গৌতম নারায়ণ রায় চৌধুরী ও গৌড়রায় চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মো. তরিকুল ইসলাম/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।