নিরাপত্তা চেয়ে জিডি করলেন গণ অধিকার পরিষদের দিনাজপুর জেলা সভাপতি

নিরাপত্তা চেয়ে জিডি করলেন গণ অধিকার পরিষদের দিনাজপুর জেলা সভাপতি
জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন গণ অধিকার পরিষদের দিনাজপুর জেলার সভাপতি মো. সফিকুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে তিনি দিনাজপুর কোতয়ালী থানায় অনলাইনে এই জিডি করেন। জিডি নং ১৫৫৩, তারিখ ১৯.০৯.২০২৫ ইং।
জিডিতে সফিকুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, আমি গণ অধিকার পরিষদ দিনাজপুর শাখার সভাপতি। আমি বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার সময় দিনাজপুর শহরের কসবা গফুর পাড়ায় নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। এ সময় মো. জবেদ আলীসহ ৮-১০ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি আমার বাসায় ঢুকে আগ্নেয়াস্ত্র (পিস্তল) দেখিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেন।
‘তারা আমাকে বলেন, আমি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগকে নিয়ে গালিগালাজ করি, জাতীয় পাটির (জাপা) অফিস ভাঙতে যাই, নুরের দল করি- এসব আজেবাজে কথা বলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন। আমাকে একা রাস্তায় পেলে জানে মেরে ফেলে আমার লাশ গুম করে ফেলবে। আমি আশঙ্কা করছি, উক্ত ব্যক্তিরা আমার বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারেন। তাই নিরাপত্তার জন্য এই জিডি করা প্রয়োজন।’
তিনি আরও বলেন, জিডি করা ছাড়াও বিষয়টি নিয়ে আমি কেন্দ্রে কথা বলেছি। তারা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছে। পুলিশ প্রশাসন আমাকে সহযোগিতা করছে।
জানতে চাইলে কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুজ্জামান জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আমরা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো।
এমদাদুল হক মিলন/এসএএইচ