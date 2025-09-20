জয়পুরহাটে নিখোঁজের তিন দিন পর শিশুর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার

জয়পুরহাটে নিখোঁজের তিন দিন পর শিশুর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার
নিখোঁজের তিন দিন পর জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলায় তাসনিয়া খাতুন (১০) নামে এক শিশুর বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার বরতারা ইউনিয়নের শালবন গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
শিশু তাসনিয়া খাতুন উপজেলার বরতারা ইউনিয়নের শালবন গ্রামের এরশাদুল ইসলামের মেয়ে ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সানরাইজ কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) থেকে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় তাসনিয়া। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি পরিবার। পরবর্তী সময়ে প্রতিবেশী একরামুল ইসলামের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় শিশুটির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
ঘটনা জানাজানি হলে একরামুল পালিয়ে যান। তবে গ্রামবাসী তার বাড়ির এক নারীকে অবরুদ্ধ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দেন। তাসনিয়ার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে, এ ঘটনায় একরামুল ইসলামের স্ত্রীসহ দুই নারীকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ. করিম জানান, গ্রামবাসীর সহযোগিতায় তাদের আটক করা হয়েছে। ঘটনায় আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত করা হবে।
আল মামুন/এসএএইচ