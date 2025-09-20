  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বগুড়ায় বাসের ধাক্কায় সাবেক ইউপি সদস্য নিহত

বগুড়া সদরের বাসের ধাক্কায় সাবেক এক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় চারমাথা গোদাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আনোয়ার হোসেন (৫৫) সোনাতলা উপজেলার দক্ষিণ আটকরিয়া গ্রামের বাসিন্দা ও সোনাতলার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আনোয়ার হোসেন চারমাথা এলাকার আলিবাবা হোটেলের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি অজ্ঞাত বাস তাকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন ও তার ভাগিনার সহায়তায় তাকে দ্রুত শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে বলেন, নিহতের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

