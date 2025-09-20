সরকারি বস্তা বদলে চাল পাচার, বিএনপি নেতার স্ত্রীর গোডাউন সিলগালা
বগুড়ার আদমদীঘিতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চালের সরকারি বস্তা বদল করে পাচারের সময় জনতার হাতে আটকের পর গোডাউন সিলগালা করে দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলা সদরের ব্রিজ মোড়ে তালুকদার শপিং কমপ্লেক্সের একটি গোডাউনে এ অভিযান চলে। এসময় ১১৯ বস্তা চাল জব্দ ও গোডাউন সিলগালা করা হয়। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহমুদা সুলতানা আদালত পরিচালনা করেন।
স্থানীয় ও ভ্রাম্যামাণ আদলত সূত্রে জানা গেছে, আদমদীঘি ব্রিজের মোড়ে উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোত্তাকিন তালুকদার মুক্তার মালিকানাধীন তালুকদার শপিং কমপ্লেক্সের গোডাউন ভাড়া নিয়ে হতদরিদ্রদের জন্য স্বল্পমূল্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে চাল বিতরণ করছিলেন উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক দুলাল হোসেনের স্ত্রী ডিলার সাহিদা বেগম। কিন্তু তিনি চালগুলো দরিদ্র মানুষের মাঝে বিক্রি না করেই ওই গোডাউন থেকে সরকারি বস্তা বদল করে পাচার করছিলেন। শুক্রবার দুপুরে দুটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানে ৩৩ বস্তা চাল পাচারকালে স্থানীয় জনতা চালগুলো আটক করে। পরে ওই গোডাউনে ভ্রাম্যামাণ আদলত অভিযান চালিয়ে সরকারি বস্তা বদল করে প্লাস্টিকের ৩৫ বস্তায় রাখা ১ হাজার ৭৫০ কেজি এবং সরকারি চটের বস্তায় রাখা ২ হাজার ৫৫০ কেজি চাল জব্দ করে। সেই সঙ্গে ৩৩ বস্তায় ১ হাজার ৬৫০ কেজি চাল আটক করে আদমদীঘি সদর ইউনিয়ন পরিষদে রাখা হয়।
বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সাইফুল কাবির খান জানান, বস্তা বদল করে সরকারি চাল পাচারের ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্ত ডিলার বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
