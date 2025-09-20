  2. দেশজুড়ে

নাটোরে ব্লাড ডোনার গ্রুপের যুগপূর্তি উদযাপন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ১১:২৮ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নাটোরে ব্লাড ডোনার গ্রুপের যুগপূর্তি উদযাপন

নাটোরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ ব্লাড ডোনার গ্রুপের একযুগ পূর্তি উৎসব হয়েছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের আলাইপুরে জেলা পরিষদের সামনে পায়রা উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক।

পরে সেখান থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে তারা। পরে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ব্লাড ডোনার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা খন্দকার উল্লাস, শিক্ষাবিদ অলোক কুমার মৈত্র, যাদুশিল্পী রাশেদ শিকদার, সমাজসেবক মামুন বিশ্বাস, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুস সবুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নাটোরে ব্লাড ডোনার গ্রুপের যুগপূর্তি উদযাপন

এসময় বক্তারা বলেন, একযুগ ধরে নাটোর ইয়ুথ ব্লাড ডোনার গ্রুপ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই অসংখ্য রোগীর জরুরি প্রয়োজনে বিনামূল্যে রক্ত সরবরাহ করেছে সংগঠনটি। আগামীতেও মানবতার সেবায় তারা আত্মনিয়োগ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা।

রেজাউল করিম রেজা/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।