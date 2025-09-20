  2. দেশজুড়ে

ফেনীতে নদীভাঙন রোধে ম্যারাথন-মানববন্ধন

প্রকাশিত: ১১:৫২ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছোট ফেনী নদীর ভাঙন রোধে ম্যারাথন ও মানববন্ধন করেছেন জেলার দাগনভূঞা ও সোনাগাজী উপজেলার স্থানীয় এলাকাবাসী।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ভোর ৬টার দিকে সোনাগাজী উপজেলার চর মজলিশপুর ইউনিয়নের তালতলী থেকে শুরু হওয়া ম্যারাথনে এলাকার বিভিন্ন বয়সী অর্ধশত ব্যক্তি অংশ নেন। ‘নদী ভাঙন রোধে হাঁটি একসাথে’ স্লোগান নিয়ে এ মিনি ম্যারাথনের আয়োজন করে স্থানীয় সামাজিক সংগঠন ‘পরিবর্তন ক্লাব’।

ম্যারাথনটি দাগনভূঞা পৌর শহরের আতাতুর্ক স্কুল মার্কেটের সামনে গিয়ে মানববন্ধনে মিলিত হয়। পরিবর্তন ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ইউপি সদস্য ওমর ফারুক, পরিবর্তন ক্লাবের সাবেক সভাপতি ব্যাংকার মাহফুজুর রহমান সজিব, নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক এম এম রহমান সোহেল ও ভাঙনের শিকার আবুল কাশেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সংহতি প্রকাশ করে জেলার গণমাধ্যমকর্মীরাও অংশ নেন।

ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, মুছাপুর ক্লোজার ভেঙে যাওয়ায় ১১২ কিলোমিটার নদীপাড় ভেঙে জলপথ, স্কুলকলেজ, বসতভিটা বিলীন হচ্ছে। মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্বপ্ন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সমস্যা সমাধানের জন্য স্লুইসগেট নির্মাণ জরুরি। সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের কাছে দ্রুত স্লুইসগেট নির্মাণে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।

ক্লাবের সদস্যসচিব আব্বাস উদ্দিন আনাস বলেন, নদীভাঙন কবলিত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আমিও একজন। চব্বিশের বন্যায় যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হইনি মুসাপুর ক্লোজারের কারণে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছি। বন্যার পরে পুনর্বাসন করা হলেও এখন বিষয়টি কেউ নজর দিচ্ছে না। মানুষ জন্মভূমি হারাচ্ছে, শৈশবের বেড়ে ওঠার স্মৃতি হারিয়ে ফেলছে। অতিদ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

