মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে খাদ্যপণ্য পাচার, আটক ১০

মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে খাদ্যপণ্য পাচার, আটক ১০
মিয়ানমার থেকে মাদকের বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে খাদ্যপণ্য পাচারকারী চক্রের ১০ সদস্যকে থেকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। সেন্টমার্টিন ছেড়াদ্বীপ সংলগ্ন সাগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল খাদ্যপণ্যসহ তাদের আটক করা হয়।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
তিনি জানান, একটি অসাধু চক্র বাংলাদেশি পণ্যের বিনিময়ে ইয়াবা-মদসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পাচার করবে এমন তথ্য আসে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে কোস্টগার্ড জাহাজ সেন্টমার্টিনের ছেড়াদ্বীপ সংলগ্ন সাগর এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ওই এলাকায় সন্দেহজনক একটি ফিশিং বোটে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহনকৃত প্রায় ৩৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা মূল্যের ১০ হাজার কেজি ডাল, ১ লাখ ৫০ হাজার পিস মশার কয়েল, ২৫০০ কেজি রসুন, এক হাজার কেজি টেস্টিং সল্ট, ১০ হাজার পিস রয়েল টাইগার এনার্জি ড্রিঙ্কস, আড়াই হাজর কেজি পেঁয়াজসহ ১০ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।
তিনি আরও জানান, জব্দ মালামাল, পাচারকাজে ব্যবহৃত বোট ও আটক পাচারকারীদের পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। চোরাচালান রোধে কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/এএসএম