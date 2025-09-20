সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিডে আগুন, পুরো জেলায় বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন

সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিডে আগুন, পুরো জেলায় বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন
সাতক্ষীরার বিনেরপোতা পাওয়ার গ্রিড স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে এ আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে টানা এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
সাতক্ষীরা ফায়ার স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে গ্রিডের ভেতরে ওভারহিট ও বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতায় এক ঘণ্টার মধ্যে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।
এ ঘটনায় সাতক্ষীরা জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ সম্ভব হয়নি।
আহসান রাজীব/এফএ/এমএস