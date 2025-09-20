অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে হবিগঞ্জ সীমান্তে আটক ৬
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের কালেঙ্গা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় ৬ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ৫৫ বিজিবির কালেঙ্গা বিওপির টহলদল জাম্বুরাছড়া এলাকা থেকে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের আটক করে।
আটকরা হলেন- নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুড়ি উপজেলার বোায়াইল গ্রামের বাসিন্দা শান্ত সরকার (২০), নিরেশ সরকার (৩৫), জগদীশ সরকার (২৭), মিন্টু সরকার (২৫), রনি চৌধুরী (২৮) ও সুধাংশ সরকার (২২)।
বিজিবির জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানান, শ্রীমঙ্গলের জাম্বুরাছড়া এলাকার মানবপাচারকারী চক্রের সদস্য তৌফিক, মিলন ও হাকিম জনপ্রতি ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে তাদের নিয়ে গিয়েছিলেন।
৫৫ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল তানজিলুর রহমান বলেন, সীমান্ত সুরক্ষায় বিজিবি বদ্ধপরিকর। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এমএন/এমএস