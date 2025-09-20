সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিডে আগুন

সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিডে আগুন
সাতক্ষীরার বিনেরপোতা ১৩২/৩৩ কেভি পাওয়ার গ্রিড উপকেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট টানা একঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
অগ্নিকাণ্ডে উপকেন্দ্রের তিনটি ইউনিটের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ কারণে কয়েক ঘণ্টার জন্য জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। তবে বর্তমানে দুটি ইউনিট সচল হওয়ায় আংশিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে।
উপকেন্দ্রের সহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ রাসেল জানান, খুলনা থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে এসেছেন। কারিগরি টিম ক্ষতিগ্রস্ত সরঞ্জাম মেরামতের চেষ্টা করছেন। বৈরী আবহাওয়ার কারণে কাজ কিছুটা ব্যাহত হলেও আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে পারে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানাতে পারেননি তিনি।
সাতক্ষীরা ফায়ার স্টেশনের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মো. নুরুল ইসলাম জানান, ট্রান্সফরমারে অতিরিক্ত তাপ ও বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে তাদের প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে।
আহসানুর রহমান রাজীব/এএইচ/জেআইএম