ইসলামপন্থি সব দল ঐক্যবদ্ধ হলে নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত: দেলাওয়ার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৫৯ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠাকুরগাঁও-১ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন

ঠাকুরগাঁও-১ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন বলেছেন, ইসলামপন্থি দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত।

তিনি আরও বলেন, বিগত ৫৪ বছর আমরা নির্যাতিত হয়েছি। আর কোনো স্বৈরাচারীর হাতে এই বাংলার মাটিতে মজলুম জনগণ নির্যাতিত হবে না।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত পবিত্র রবিউল আউয়াল উপলক্ষে সীরাতুন্নবী (সা.) সেমিনারে প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শহরের মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দেলাওয়ার হোসেন বলেন, ‌‘আমরা এক হয়ে এই দেশ থেকে সুদ, ঘুস, দুর্নীতি ও নির্যাতন-নিপীড়নকে চিরতরে দূর করতে চাই। এদেশে ৮৫ ভাগ মানুষ মুসলমান। এখানে ফজরের আজানের ধ্বনি শুনে আমাদের ঘুম ভাঙে, এশার নামাজ শেষে আমরা ঘুমাতে যাই। অথচ এত বছরেও আমরা প্রকৃত কল্যাণ দেখিনি। খুন, গুম, ধর্ষণ, নিপীড়নের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা উলামা বিভাগের সভাপতি ফজলে রাব্বি মোর্তজাবী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সহকারী অঞ্চল পরিচালক অধ্যক্ষ মমতাজ উদ্দিন।

বক্তব্য রাখেন জেলার সাবেক আমির মাওলানা আব্দুল হাকিম, বর্তমান আমির অধ্যাপক বেলাল উদ্দিন প্রধান, সেক্রেটারি আলমগীর হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি কফিল উদ্দিন প্রমুখ।

