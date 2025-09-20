কুষ্টিয়ায় বজ্রপাতে শিক্ষার্থীসহ দুজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় বজ্রপাতে শিক্ষার্থীসহ দুজনের মৃত্যু
কুষ্টিয়া দৌলতপুরে পৃথক স্থানে বজ্রপাতে এক শিক্ষার্থীসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মকবুল হোসেন (৫৩) নামে আরও একজন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার বিলগাথুয়া ও শিতলাইপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন উপজেলার রিফায়েতপুর ইউনিয়নের শিতলাইপাড়া গ্রামের পলাশ মণ্ডলের ছেলে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সাইফ হোসেন তোহা (১০) ও ভারত সীমান্ত সংলগ্ন প্রাগপুর ইউনিয়নের বিলগাথূয়া গ্রামের মৃত মতিউর রহমানের ছেলে জামাত আলী (২৫)।
পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানান, দুপুরে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে মাছ ধরছিল শিক্ষার্থী তোহা। এসময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে সে গুরুতর আহত হয়। পরে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।
একই সময় উপজেলার বিলগাথুয়া গ্রামে একটি বাঁশের মাচায় বসে ছিলেন কৃষক জামাত আলী। এসময় বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় মকবুল হোসেন নামের একজন আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. তুহিন বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই তাদের মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ বলেন, শিতলাইপাড়া গ্রামের শিক্ষার্থীর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
আল-মামুন সাগর/এসআর/এএসএম