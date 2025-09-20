সাঁতার শিখতে গিয়ে প্রাণ গেলো স্কুলছাত্রীর

সাঁতার শিখতে গিয়ে প্রাণ গেলো স্কুলছাত্রীর
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বোনের সঙ্গে সাঁতার শিখতে গিয়ে ইসরাত জাহান রুবাইয়া (১৩) নামের এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টার সময়ে উপজেলার পৌরসভায় ভিকটিমের বাড়ির পাশে বিলে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইসরাত জাহান পৌরসভার দৈলেরবাগ গ্রামের আক্তার হোসেনের মেয়ে। সে সোনারগাঁ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণিতে পড়তো।
স্থানীয় ও পরিবার সূত্র জানায়, ইসরাত জাহান তার বড় বোন ইভার সঙ্গে বিলের পানিতে সাঁতার শিখতে যায়। সাঁতার শেখার একপর্যায়ে সে পানিতে তলিয়ে যায়। এরপর দীর্ঘক্ষণ খুঁজেও তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে স্থানীয়রা অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিকেল পৌনে ৪টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করেন।
নিহতের বোন ইভা আক্তার বলেন, ‘আমার বোনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হওয়ার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রতিটি স্তরে অভিজ্ঞ হওয়া জন্য চেষ্টা করতো সে। আজ সাঁতার শেখার জন্য চেষ্টা করছিল। সাঁতার শেখাকালীন তলিয়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়।’
এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাশেদুল হাসান খান বলেন, পানিতে ডুবে শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনা শুনেছি। বিষয়টি খুবই মর্মান্তিক। তবে এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাইনি।
