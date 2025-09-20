  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিএনপি হবে সব ধর্মের মানুষের মিলনস্থল: হেলাল

বিএনপির কেন্দ্রীয় তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল বলেছেন, আসন্ন দুর্গাপূজা ঘিরে বিরাট একটা যড়যন্ত্র হচ্ছে। অন্তর্বতী সরকার ও দেশের ইমেজ নষ্ট না করতে হচ্ছে এ ষড়যন্ত্র। এজন্য বিএনপির সব নেতাকর্মীদের মন্ডপে মন্ডপে সেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে হবে। বিএনপি হবে সব ধর্মের মানুষের মিলনস্থল। আগামী নির্বাচনে জনগণই তা প্রমাণ করবে।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বাগেরহাট সদর উপজেলার ষাটগম্বুজ মসজিদ সংলগ্ন বাইতুস-শরফ মাদরাসা মাঠে আয়োজিত সদর উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

হেলাল বলেন, জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলো দাবি করছে দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ পিআরের পক্ষে। তাহলে সরাসরি নির্বাচনে আসতে আপনাদের ভয় কিসের। আপনারা জাতীয় পার্টিসহ সব ফ্যাসিবাদী দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। আমরাও চাই আওয়ামী লীগসহ সব দলকে নিষিদ্ধ করতে হবে। তবে সেটা নির্বাহী আদেশে নয়, আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করতে হবে। যাতে পরে আবার আসার সুযোগ না থাকে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল বলেছেন, গত ১৭ বছর ধরে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। কিন্তু জনগণ রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করেছে একটি নতুন সরকার ও নতুন দিনের দেশ গড়ার জন্য।

সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডাক্তার হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বক্তব্য দেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান, অ্যাড. অহিদুজ্জামান দিপু, বাগেরহাট জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, সদস্য সচিব মোজাফফর রহমান আলম, বিএনপি নেতা ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম, খাদেম নেয়ামুল নাসির আলাপ, খান মনিরুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম গোরা, খায়রুজ্জামান শিপন, সৈয়দ নাছির আহম্মেদ মালেক, তালুকদার শহিদুল ইসলাম স্বপন প্রমুখ।

