বিয়ের আশ্বাসে তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক, এসআই বরখাস্ত

বিয়ের আশ্বাসে তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক, এসআই বরখাস্ত
হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সুজন শ্যামের বিরুদ্ধে বিয়ের আশ্বাসে এক তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ উঠেছে। তার আপত্তিকর কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় এসআই সুজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জেলা পুলিশ।
অভিযোগকারী তরুণী জানান, দীর্ঘদিন ধরে এসআই সুজন শ্যাম বিয়ের আশ্বাসে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। পরে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানালে তরুণী বাধ্য হয়ে গত ১৩ সেপ্টেম্বর লিখিত অভিযোগ করেন।
প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। পরে ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়।
সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একেএম শাহাবুদ্দিন শাহিন জানান, কোনো ধর্ষণ নয়, তবে নিজের আপত্তিকর অবস্থার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় এসআই সুজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমান বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/জেআইএম