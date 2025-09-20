  2. দেশজুড়ে

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো একটি দলের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে: ফয়জুল করীম

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জয়পুরহাটে গণসমাবেশে বক্তব্য দেন মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জাতির যে প্রত্যাশা ছিল, তা তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) পালন করতে পারেননি। এখন অন্তর্বর্তী সরকার কোনো একটি দলের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। এতে তারা নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলছেন।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় জয়পুরহাট শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জেলা ইসলামী আন্দোলন আয়োজিত পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কারসহ বিভিন্ন দাবিতে গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পিআর পদ্ধতিতে সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে ফয়জুল করীম বলেন, পিআরের বিপক্ষে যারা কথা বলেন, তাদের কথায় বেশি যুক্তি নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পিআর পদ্ধতি চালু রয়েছে।

জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির আব্দুল হক আজাদ, জেলা জামায়াতের আমির ফজলুর রহমান সাঈদ ও ইসলামী আন্দোলন জেলা শাখার সেক্রেটারি মুহাম্মদ নাজমুল হাসান মাহমুদ।

আল মামুন/এসআর/জেআইএম

