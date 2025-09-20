চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এক কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে
বিএনপি যদি জনগণের ভোটে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায়, তাহলে আগামী ১৮ মাসের মধ্যে এক কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। শুধু তাই নয়, ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৪৭০ বিলিয়ন থেকে এক ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে বিএনপি।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (বিআরইউ) মিট দ্য রিপোর্টার্স অনুষ্ঠানে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার স্বপন এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘আমরা চাই অর্থনীতির গণতন্ত্রায়ণ। এজন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, সুনীল অর্থনীতিসহ সাতটি অগ্রাধিকার খাতে কাজ করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। সরকারি, বেসরকারি ও আত্মকর্মসংস্থান—সব ক্ষেত্রেই কীভাবে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তার পরিকল্পনা প্রণয়ন চলছে।’
ড. স্বপন আরও বলেন, ‘আমাদের অর্থনীতি জিডিপি বৃদ্ধির মাধ্যমে কিছুটা শক্তিশালী হলেও এর সুফল সবাই সমানভাবে পাচ্ছেন না। আমরা চাই হিন্দু, মুসলিম, পাহাড়ি কিংবা দরিদ্র সব নাগরিক যেন সমানভাবে উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারেন।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআরইউ সভাপতি আনিসুর রহমান খান স্বপন। স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ।
বক্তব্য রাখেন বরিশাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিরুল ইসলাম খসরু, সাবেক সভাপতি মেরুন্নেসা বেগম এবং ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস হোসেন।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিআরইউর সাবেক সভাপতি সুশান্ত ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন জিয়া উদ্দিন মিজান, মোস্তফা কামাল খান, আবু জাফর খান, মির আহসান উদ্দিন পারভেজ প্রমুখ।
