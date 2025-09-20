সিলেটে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

সিলেটে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর
সিলেটের গোয়াইনঘাটে স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছেন স্বামী। পরে নিজেকেও কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন তিনি। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে উপজেলার বিছানাকান্দি এলাকার বগাইয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত গৃহবধূর নাম রুবেনা বেগম (৩০)। তিনি বগাইয়া গ্রামের আলী আহমদের (৩৫) স্ত্রী। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে বিকেল ৩টার দিকে ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল। ঘটনার দিন আলী আহমদ দা দিয়ে তার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করেন। পরে নিজেকেও কুপিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। আলী আহমদের কিছুটা মানসিক সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
