ভারতের কারাগারে আটক পিরোজপুরের ১৩ জেলে, দুশ্চিন্তায় স্বজনরা

ভারতের কারাগারে আটক পিরোজপুরের ১৩ জেলে, দুশ্চিন্তায় স্বজনরা
বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ভারতের জলসীমায় প্রবেশ করায় বাংলাদেশি ১৩ জেলে আটক হয়েছেন। তারা বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কাটদ্বীপ জেলহাজতে বন্দি রয়েছেন বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
গত ১২ সেপ্টেম্বর বিকেলে ইন্দুরকানীর পাড়েরহাট এলাকার মালেক ব্যাপারীর মালিকানাধীন একটি ফিশিং ট্রলার এমভি মায়ের দোয়া নিয়ে সাগরে রওনা দেন ওই ১৩ জন জেলে। মাছ ধরার জন্য ১ নম্বর চালনার খাড়ি বয়ায় জাল ফেলার কিছুক্ষণ পরই ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে। ইঞ্জিনটি মেরামতের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন তারা। একপর্যায়ে স্রোতের টানে ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভেসে যায় ভারতের জলসীমায়।
এর পাঁচদিন পর গত ১৭ সেপ্টেম্বর সকালে ভারতীয় কোস্টগার্ড ট্রলারটি আটক করে এবং এর সঙ্গে থাকা জেলেদের আটক করে স্থানীয় পুলিশের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠায়।
আটকদের মধ্যে রয়েছেন, চন্ডিপুর গ্রামের খোকন মাঝি, খায়রুল বাশার, মিরাজ শেখ, তরিকুল ডাকুয়া, শহিদুল ইসলাম, আকরাম খান, ইউসুফ মোল্লা, রাজু শেখ, রাকিব সিকদার ও মারুফ ব্যাপারী। এছাড়াও বাদুরা এলাকার আল-আমিন, চাড়াখালী এলাকার তরিকুল ইসলাম এবং উমেদপুর এলাকার শাহাদাহ হোসেন একই ট্রলারে ছিলেন।
মো. তরিকুল ইসলাম/আরএইচ/জেআইএম