  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের পর আটক ২০

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের পর আটক ২০

কুমিল্লা সদর দক্ষিণের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের পর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ২০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতাররা হলেন, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম পল্লব, শরিফ আহমেদ মজুমদার সোহাগ, হানিফ চৌধুরী, দেলোয়ার হোসেন, মহিবুল্লাহ আপন, জুয়েল, দেলোয়ার, জসিম উদ্দিন, ফরিদ, সজিব, মোহাম্মদ আলী, জানে আলম লোটাস, নরুল ইসলাম রানা, মোবারক, আব্দুল আজিজ সজিব, নাজমুল হক, ইলিয়াস, সাদ্দাম হোসেন মজুমদার, নোমান ও আব্দুল কাদের।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার সকালে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে দলটির নেতাকর্মীরা আকস্মিকভাবে মহাসড়কের কোটবাড়ি বাতাবাড়িয়া এলাকায় মিছিল বের করে। ওই সময় ব্যানার হাতে মাস্ক পরা তরুণ ও মধ্যবয়সী কয়েকজনকে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। দুপুরের পর থেকে মিছিলের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এরপর পুলিশ অভিযানে নামে।

পরে এ ঘটনায় কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জসিম উদ্দিন বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ৩০ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত নামা আরও ৫০ জনকে আসামি মামলা দায়ের করেন। এরপর রাতভর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের অন্তত ২০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

এ বিষয়ে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম বলেন, মহাসড়কে ঝটিকা মিছিলের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।