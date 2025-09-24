পটুয়াখালী পৌরসভার সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন গ্রেফতার

পটুয়াখালী পৌরসভার সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন গ্রেফতার
পটুয়াখালী পৌরসভার সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন আহম্মেদকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডি ৬ নম্বর সেক্টরের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
এ তথ্য নিশ্চিত করে মহিউদ্দিনের স্ত্রী মারজিয়া আকতার জানান, কাজ শেষে ধানমন্ডির বাসায় ফেরার পথে ডিবি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি ডিবি কার্যালয়ে আছেন।
মহিউদ্দিন আহম্মেদের বড় ভাই আবুল কালাম আজাদ অভিযোগ করে বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও মহিউদ্দিন ছিলেন সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত। তাকে বিএনপি-জামায়াতের ট্যাগ দিয়ে রাখা হয়েছিল। অথচ তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে দুইবার মেয়র নির্বাচিত হয়ে পৌরসভায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছিলেন। সরকার পরিবর্তনের পর থেকে একটি মহল মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে হয়রানি করে যাচ্ছে।’
আরও পড়ুন-
এবার আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদের দেশের বাড়িতে ডিম নিক্ষেপ
মানবিক বিবেচনায় জামিন পেলেন সেই মা
পিআর পদ্ধতি ছাড়া রাজনৈতিক সংকট নিরসনের কোনো বিকল্প নেই
পটুয়াখালী শহরের মুসলিম পাড়ার মৃত মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে মহিউদ্দিন আহম্মেদ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ২০১৮ সালের পৌরসভা নির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক মেয়র ডা. শফিকুল ইসলামকে পরাজিত করে টানা দুইবার মেয়র নির্বাচিত হন। এর আগে তিনি দু’বার পটুয়াখালী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
মেয়র থাকাকালে শহরের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে তিনি ‘শহরের উন্নয়নের রূপকার’ হিসেবে পরিচিতি পান। তার গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়লে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানামুখী প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এফএ/এএসএম