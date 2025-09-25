দ্বিতীয় বিয়ে করায় হাত-পা বেঁধে স্বামীর গোপনাঙ্গ কেটে দিলেন স্ত্রী

দ্বিতীয় বিয়ে করায় হাত-পা বেঁধে স্বামীর গোপনাঙ্গ কেটে দিলেন স্ত্রী
বগুড়ায় দ্বিতীয় বিয়ে করায় স্বামীর হাত-পা বেঁধে গোপনাঙ্গ কর্তনের অভিযোগ উঠেছে প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত পলাতক।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় সদরের নিশিন্দারা ইউনিয়নের বারপুর স্কুলপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তি বারপুর স্কুলপাড়া এলাকার হাচেন আলীর ছেলে রাজু (৪২)। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজু পেশায় একজন গাড়িচালক। প্রায় এক বছর আগে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এ নিয়ে তার প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক কলহ চলছিল।
ঘটনার দিন রাতে রাজু রাতে গাড়ি চালিয়ে সকালে বাড়ি ফেরার পর ঘুমিয়ে পড়েন। এসময় তার প্রথম স্ত্রী ওড়না দিয়ে হাত-পা বেঁধে তার গোপনাঙ্গ কেটে দেন।
এ বিষয়ে বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির বলেন, ঘটনার পরপর অভিযুক্ত পলাতক। পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ হাতে পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এসআর/জিকেএস