বিএনপি জামায়াত এনসিপি কেউ দুর্নীতির বাইরে না: জোনায়েদ সাকি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ এএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন জেলার নবম সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জোনায়েদ সাকি। ছবি/জাগো নিউজ

বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি কেউই দুর্নীতির বাইরে নয়। কেউ চাঁদাবাজি করছে, আর কেউ কেউ বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানের এমডি আর পরিচালক হয়ে ভাগ নিচ্ছে। আমরা আপনাদের খোঁজ খবর রাখি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অনেক সমন্বয়কের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাতে নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার নবম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।

জোনায়েদ সাকি বলেন, আমাদের একটা বিজয় হয়েছে, আরও একটা বড় বিজয় দরকার। দেশকে সংহত করা দরকার, দেশকে গড়ে তোলা দরকার। রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা আনা দরকার। আওয়ামী লীগ যে ফ্যাসিস্ট তা আমরা বলেছিলাম, এই সরকার যে বিতাড়িত হবে আমরা তাও বলেছিলাম। এই লুটের বন্দোবস্ত আর চলবে না।

তিনি আরও বলেন, পরিষ্কার করে বলেছিলাম, নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত লাগবে। এখনও তাই বলছি। আমরা যদি সত্যিকারের গণতন্ত্র চাই, তাহলে বিচার, সংস্কার এবং নির্বাচন লাগবে। জুলাই সনদ রক্তের ওপর লেখা। এই সনদ বৈধ, এই সনদ আগামী জনপ্রতিনিধিরা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য এমন আইন করতে হবে।

এসময় তিনি বলেন, শেখ হাসিনা পরাজিত হয়ে দেশকে জাহান্নামে পরিণত করার জন্য যা যা দরকার তা করার প্রস্তুতি নিয়েছে। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনোভাবেই সে সফল হবে না। বিদেশ থেকে টাকা পাঠিয়েও তারা সেটা করতে পারবে না।

ছাত্র ফেডারেশনের জেলার সহ-সভাপতি সৌরভ সেনের সঞ্চালনায় ও সভাপতি ফারহানা মানিক মুনার সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য তাসলিমা আখতার লিমা, জেলা সমন্বয়কারী তরিকুল সুজন, মহানগরের নির্বাহী সমন্বয়কারী পপি রানী সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

