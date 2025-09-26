  2. দেশজুড়ে

পাহাড়ে উন্নয়নের জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:১০ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা বলেছেন, সম্প্রীতির জন্য নিজের ভেতরে মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। পাহাড়ে উন্নয়নের জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা মানুষ, আমরা বাংলাদেশি।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে সম্প্রীতি সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকারের সভাপতিত্বে ও মাটিরাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নার্গিস সুলতানার সঞ্চালনায় সভায় পলাশপুর জোন (৪০ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. শাহিনুল ইসলাম, মাটিরাঙ্গা জোন অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. ইব্রাহিম আধহাম ও খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল।

সম্প্রীতি সভায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য মো. শহীদুল ইসলাম সুমন, মাটিরাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি মো. শাহজালাল কাজল, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান, মাটিরাঙ্গা উপজেলা জামায়াতে ইসলামির জেলা আমির মো. আব্দুল জলিল, জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির জেলা প্রতিনিধি মো. নুর আলম, মাটিরাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মো. জসীম উদ্দিন জয়নাল ও সনাতন সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি স্বপন কান্তি পালন ও মাটিরাঙ্গা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা হারুনুর রশীদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

