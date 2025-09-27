ডাকসু নির্বাচন ছিল পূর্বনির্ধারিত: পাপিয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপি নেত্রী সৈয়দা আশিফা আশরাফী পাপিয়া বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন একটি পরিকল্পিত নির্বাচন ছিল। কাকে কত শতাংশ ভোট দেওয়া হবে, কোন হলে কাকে জেতানো হবে—সব পূর্বনির্ধারিত ছিল।
তিনি বলেন, ব্যালটপত্র পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছে। এ নিয়ে কারও মন খারাপ হওয়ার কিছু নেই। ছাত্রদল দীর্ঘ ১৫ বছর রাজনীতি থেকে দূরে ছিল, কিন্তু আগামী দিনের জন্য সংগঠনকে শক্তিশালী করা ছাড়া বিকল্প নেই।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নাটোরের লালপুর উপজেলার গোপালপুর কড়াইতলায় এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির এই নেত্রী।
নিজেকে নিয়ে নানা সমালোচনার জবাব দিয়ে পাপিয়া বলেন, ‘আজ যারা আমাকে হাইব্রিড বলছেন, তারা ভুলে গেছেন—নাটোরের গোপালপুরের মাটিতে এরশাদকে জুতাপেটার ইতিহাস আমার আছে। বিচারপতি শামসুদ্দীন মানিককে এক হাত দেখানোর ইতিহাসও আমার আছে। আমি এসি ঘরে বসে প্রমোটেড নেতৃত্ব নই, আমি আন্দোলনের মাঠ থেকে উঠে আসা কর্মী।’
পথসভায় সৈয়দ ইসাহা কালীর সভাপতিত্বে বিএনপির ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পর্যায়ে নেতারা বক্তব্য রাখেন।
আরকেআর
রেজাউল করিম রেজা/এসআর