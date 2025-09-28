  2. দেশজুড়ে

ঐক্য রক্ষা না করলে নতুন ষড়যন্ত্র থামানো যাবে না: ধর্ম উপদেষ্টা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ এএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঐক্য রক্ষা না করলে নতুন ষড়যন্ত্র থামানো যাবে না: ধর্ম উপদেষ্টা
ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

ঐক্য রক্ষা না করলে নতুন ষড়যন্ত্র থামানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম (আইআইইউসি)-এর কুরআনিক সায়েন্সেস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রথম রি-ইউনিয়নে তিনি এ মন্তব্য করেন।

খালিদ হোসেন বলেন, আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই একটি ফুলে বসন্ত আসে না, বসন্ত এলে বাগানের প্রতিটি গাছেই ফুল ফুটে। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা হারানো যাবে না। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতায় বসান এবং তিনিই ইচ্ছা করলে ক্ষমতাচ্যুত করেন। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে যথা সময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের। এখানে আছেন দেশের গুণী শিক্ষকরা, যাদের সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান ও চরিত্র গঠনের অনন্য সুযোগ পাচ্ছে। সুযোগ সবসময় আসে না, আজ যখন কথা বলার সুযোগ এসেছে, সেটি আমাদের কাজে লাগাতে হবে। ইসলামী স্টাডিজ এবং ইসলামের ইতিহাস নিয়ে অতীতে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আর কোনো ষড়যন্ত্র সফল হতে দেওয়া যাবে না।

খালিদ হোসেন আরও বলেন, বিবাদ, ভিন্নতা আর বিভাজন আমাদের পিছিয়ে দেয়। ছোট মানসিকতার মানুষ দিয়ে বড় কাজ হয় না। কর্ণফুলী নদী দেখে যদি কেউ মনে করে এটাই শেষ, তাহলে বঙ্গোপসাগরকে কখনো দেখা যাবে না। আমাদের এমন নেতৃত্ব খুঁজে বের করতে হবে, যিনি আমাদের ঈমান রক্ষা করতে পারবেন এবং ইসলামী মূল্যবোধে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি ৫৪ বছর পর এমন একটি পুনর্মিলনী আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন, দীর্ঘদিন পর আমাদের জন্য এক ব্যানারের নিচে এক হওয়ার বিরল সুযোগ এসেছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত হাতছাড়া হলে ভবিষ্যতের ইতিহাস কঠিন হবে। আমাদের অবশ্যই এই ঐক্য ধরে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ও ফাইন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর আহসানুল্লাহ ভূঁইয়া এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ভাইস-চেয়ারম্যান মুহাম্মদ শাহজাহান।

আরও পড়ুন:
ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে: চসিক মেয়র

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী বলেন, কুরআনিক সায়েন্সেস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ শুধু জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র নয়, এটি ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও মানবতার আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার এক উজ্জ্বল মাধ্যম। এ ধরনের অ্যালামনাই রিইউনিয়ন প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে এবং নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার দ্বার উন্মোচন করে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক জ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে মানবকল্যাণমুখী সমাজ গঠন।

ড. আলী হোসাইন ও এরশাদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কুরআনিক সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুর রহমান আযহারী, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য আনোয়ার সিদ্দিক চৌধুরী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দিন হাফিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালুকদারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী ও অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী।

অনুষ্ঠানে রিইউনিয়ন স্মারকের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অ্যালামনাই, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অতিথিদের অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

এম মাঈন উদ্দিন/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।