ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে: চসিক মেয়র

ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে: চসিক মেয়র
ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে মসজিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, শুধু ইবাদতের স্থান নয়, সমাজে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মসজিদ।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নগরীর পাটানটুলী বংশাল পাড়া বায়তুল গোফরান জামে মসজিদের পুনর্নির্মাণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, সমাজ থেকে অস্থিরতা ও অবক্ষয় দূর করতে এবং মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ধর্মীয় মূল্যবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর মসজিদ হলো সেই মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রধান কেন্দ্র।
শাহাদাত হোসেন বলেন, মসজিদ কেবল ইবাদতের স্থান নয়, এটি আমাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। এখানে মানুষ একত্রিত হয়ে শুধু নামাজ আদায় করে না, বরং একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে এবং একটি উন্নত সমাজ গঠনে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই বায়তুল গোফরান জামে মসজিদের পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে এলাকার মুসল্লিদের জন্য এটি আরও আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন ইবাদতখানা হবে।
তিনি বলেন, চট্টগ্রাম একটি ঐতিহ্যবাহী ও সম্প্রীতির নগরী। আমরা চাই এই নগরীর প্রতিটি পাড়া মহল্লায় যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে। নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকায়নে সিটি কর্পোরেশন সবসময় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আমি আশা করি, এই মসজিদের নির্মাণ কাজ দ্রুততম সময়ে শেষ হবে এবং এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় এটি আলোর বাতিঘর হিসেবে কাজ করবে।
অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা মেয়রের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং নবনির্মিত মসজিদটি যাতে সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে সে জন্য দোয়া করেন।
এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর, আসরাফ খান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মো. রিয়াদ খান। উপস্থিত ছিলেন মসজিদের উপদেষ্টা শেখ আকবর সওদাগর, মসজিদ কমিটির সভাপতি মো. বাবুল সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক পাবেল আজিম, আনোয়ার বেগ সওদাগর, অর্থ সম্পাদক মো. হাসান টিপু, ইকবাল হোসেন, টিপু হোসেন বাবুর্চি, ব্যবসায়ী সাদ্দাম হোসেন, আলী ফজল, হাজী আবু হোসেন, হাজী মো. হোসেন, মো. মামুন, মো. ইসহাক, মো. সৈয়দ, মো. মাসুদ, জাগির হোসেন, মো. রুবেল, রায়হান সিদ্দিকী, মো. আরজু, মো. ইমতিয়াজ, মো. তানিম, মো. আলভি প্রমুখ।
এমআরএএইচ/এমএএইচ/