ক্রসিংয়ে ইঞ্জিন বন্ধ, নসিমনকে ঠেলে নিয়ে গেলো ট্রেন
রাজবাড়ীর কালুখালীর কালিকাপুরে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ইঞ্জিনচালিত একটি নসিমন। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কালিকাপুরের রেলব্রিজ সংলগ্ন তালতলার অবৈধ রেলক্রসিংয়ে এ দর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কোমল পানীয় ভর্তি একটি ইঞ্জিনচালিত নসিমন কালিকাপুরের রেলব্রিজ সংলগ্ন তালতলা অবৈধ রেলক্রসিং পার হচ্ছিল। এসময় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে রেললাইনে আটকে যায়। তখন ট্রেন আসতে দেখে নসিমনের চালক দ্রুত সরে পড়েন। ওই মুহূর্তে রাজবাড়ীর দিক থেকে আসা দ্রুতগতির খুলনাগামী আন্তঃনগর সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি রেললাইনে আটকে থাকা নসিমনকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে নিয়ে যায়। এতে দুমড়ে-মুচড়ে যায় নসিমন। মালামালসহ নসিমনটি রেললাইনের পাশের খালে ছিটকে পড়ে।
রাজবাড়ী রেলওয়ে থানা (জিআরপি) পুলিশের ওসি মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
