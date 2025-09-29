ক্যান্সারে আক্রান্ত কলেজছাত্র সৌরভ বাঁচতে চায়

ক্যান্সারে আক্রান্ত কলেজছাত্র সৌরভ বাঁচতে চায়
বাঁচতে চায় ব্রেন ক্যান্সারে আক্রান্ত মো. সৌরভ হোসেন (১৮)। আট লাখ টাকা হলেই হবে তার অপারেশন। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় সেটি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
সৌরভ কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার গুণবতী ইউনিয়নের ফুলের নাওড়ী গ্রামের আবদুল হান্নান মিয়াজীর ছেলে। তিনি কুমিল্লা সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।
সৌরভের মা কামরুন নাহার লাভলী জানান, ২০২৪ সালে বিজয়করা সুফিয়া রহমান দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। পড়ালেখায় ছিল অত্যন্ত মেধাবী। আগামীর স্বপ্নকে বড় করতে কুমিল্লা সরকারি কলেজে এইচএসসিতে ভর্তি হয়। তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন চিকিৎসাসেবা শেষে ঢাকার কাকরাইলে অরোরা হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পরীক্ষায় তার ব্রেনে টিউমার ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসক তার ব্রেন অপারেশনের পরামর্শ দেয়। তার বাবা একজন অটোরিকশা চালক। ধার দেনা করে চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি ব্রেনে অস্ত্রোপচার করা হয়। এতে তার পরিবারের ২৫ লাখ টাকা খরচ হয় বলে তার কামরুন নাহার লাভলী জানান।
হঠাৎ করে সৌরভের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে চিকিৎসক বিভিন্ন পরীক্ষা করে জানতে পারে, তার ফুসফুসে ক্যান্সার আক্রান্ত হয় এবং মাথায় পুনরায় অপারেশন করতে হবে। এতে ব্যয় হবে আরও আট লাখ টাকা। বর্তমানে ঢাকা মিরপুর-১ এ অবস্থিত ডেল্টা হসপিটালে চিকিৎসাসেবা নিচ্ছে। প্রতিদিন তাকে কেমোথেরাপি দিতে হয়। এর মাঝে সৌরভের ডান পা এবং ডান হাত অচল হয়ে যায়। বর্তমানে তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তাকে সহযোগিতার জন্য পরিবার সাহায্য চেয়েছেন।
এ বিষয়ে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জামাল হোসেন বলেন, সৌরভ হোসেনের পরিবার সমাজ সেবা কার্যালয়ে আবেদন করলে চিকিৎসা বাবদ সহযোগিতা পাবেন। আমি বিষয়টি নিয়ে সমাজ সেবা অফিসারের সঙ্গে কথা বলবো।
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী বলেন, ১৫-২০ দিনের মধ্যে সৌরভের পরিবারের হাতে সহায়তা বাবদ ৫০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হবে।
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জিকেএস