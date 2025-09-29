হার্টে ছিদ্র নিয়ে ধুঁকছে শিশু আব্দুল্লাহ

হার্টে ছিদ্র নিয়ে ধুঁকছে শিশু আব্দুল্লাহ
বয়স মাত্র পাঁচ বছর। যে বয়সে ছোটাছুটি করার কথা, সেই বয়সে বেশিরভাগ সময় থাকতে হচ্ছে বিছানায়। আবার কখনো কখনো থাকতে হচ্ছে হাসপাতালে। হার্টে ছিদ্র নিয়ে কোনোরকম বেঁচে আছে শিশু আব্দুল্লাহ আল মাহাবুব। সুস্থতার জন্য অপারেশনের দরকার হলেও অর্থের অভাবে তা করাতে পারছে না শিশুটির পরিবার।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মাদারীপুর শহরের ২ নম্বর শকুনি এলাকার মো. সাইদুর হাওলাদার ও শ্রাবণী আক্তারের একমাত্র ছেলে আব্দুল্লাহ। জন্মের কয়েক মাস পরই জানা যায় জন্মগতভাবে হার্টে ছিদ্র রয়েছে তার। এছাড়া একটি ভাল্ব নষ্ট। এরপর থেকে দিশেহারা হয়ে পড়ে পরিবারটি। সুস্থতার জন্য জরুরিভাবে অপারেশনের দরকার। এতে প্রয়োজন ছয় লাখ টাকা। কিন্তু সেই টাকা নেই পরিবারের। পাঁচ বছর ধরে শিশুটিকে চিকিৎসা করাতে গিয়ে নিঃস্ব প্রায় পরিবারটি। একসঙ্গে এত টাকা জোগাড় করতে পরিবারটিকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাছাড়া অপারেশন না করাতে পারায় শিশুটি প্রায় অসুস্থ থাকে। কয়েকদিন আগেও ঢাকায় চিকিৎসা নিয়েছেন। বতর্মানে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
শিশুর মা শ্রাবণী আক্তার বলেন, আমার ছেলে প্রায় অসুস্থ থাকে। বর্তমানে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি। তাকে জরুরিভাবে অপারেশন করাতে হবে। কিন্তু টাকার অভাবে তা করাতে পারছি না। দিনে দিনে ছেলেটা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে ছেলের এত কষ্ট মেনে নিতে পারছি না। তাছাড়া অপারেশন করাতে ছয় লাখ টাকা লাগবে। এত টাকাও নেই যে অপারেশন করাবো। এখন আমরা কী করবো কিছুই বুঝতে পারছি না।
আব্দুল্লাহর দাদি রিজিয়া বেগম বলেন, চোখের সামনে নাতির কষ্ট দেখা যায় না। জন্মগতভাবে ওর এ সমস্যা। অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কোনো লাভ হয়নি। এখন অপারেশন প্রয়োজন। অপারেশনের জন্য এত টাকা কোথায় পাবো। সবাই একটু সহযোগিতা করলে হয়তো ছোট্ট এই আব্দুল্লাহকে বাঁচানো সম্ভব হবে।
মাদারীপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আফজাল হোসাইন বলেন, শিশু আব্দুল্লাহ জন্মগতভাবেই হার্টে সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তার পরিবার থেকে সমাজসেবা অধিদপ্তরে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে দরখাস্ত করেছিলেন। যাচাই-বাছাই করে সত্যতা পাওয়ায় শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।
