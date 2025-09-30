পদ্মায় ধরা পড়লো সাড়ে ১৪ কেজি ওজনের ঢাই মাছ, ৫৯ হাজারে বিক্রি

পদ্মায় ধরা পড়লো সাড়ে ১৪ কেজি ওজনের ঢাই মাছ, ৫৯ হাজারে বিক্রি
রাজবাড়ী গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীতে সাড়ে ১৪ কেজি ওজনের এক ঢাই মাছ ধরা পড়েছে। পরে মাছটি নিলামে ৫৯ হাজার ৪৫০ টাকায় বিক্রি হয়।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোরে দৌলতদিয়ার আনু খার আড়ত থেকে উন্মুক্ত নিলামে মাছটি ৪ হাজার ১০০ টাকা কেজি দরে কিনে নেন দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরি ঘাটের মাছ ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা।
এরআগে ভোরে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া ফেরিঘাটের উজানের পদ্মা নদী থেকে জেলে সোনাই হলদারের জালে মাছটি ধরা পরে। এরপর সে মাছটি নিয়ে এসে দৌলতদিয়া আনু খার আড়তে বিক্রি করেন। এসময় মাছটি দেখতে ভিড় করেন স্থানীয়রা।
মাছটির ক্রেতা ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা বলেন, ঢাই মাছ সবসময় পাওয়া যায় না। ঢাই মাছ খেতে খুব সুস্বাদু। যার কারণে ক্রেতাদের মধ্যে এই মাছের চাহিদা রয়েছে। ভোরে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ১৪ কেজি ৫০০ গ্রাম ওজনের একটি মাছ ৪ হাজার ১০০ টাকা কেজি দরে কিনেছি। এখন মাছটি বিক্রির জন্য অনলাইনসহ বিভিন্নভাবে ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কেজি প্রতি কিছু লাভে মাছটি বিক্রি করা হবে।
রুবেলুর রহমান/এমএন/জিকেএস