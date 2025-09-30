গাজীপুরে কক্সবাজারগামী পর্যটকবাহী ট্রেনের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ
গাজীপুর মহানগরের পূবাইল কলেজ গেটে কক্সবাজারগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয়েছে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর পূবাইল থানাধীন ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজগেট রেলগেটে কক্সবাজারগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ও সেভেন রিং কোম্পানির একটি সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এসময় প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। তবে বড় ধরনের কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে কলেজগেট রেলগেট দিয়ে ট্রাকটি পার হওয়ার সময় হঠাৎ গেটের ওপর আটকে যায়। এসময় ট্রেন চলে আসতে থাকলে চারদিকে চিৎকার শুরু হয়। ধাক্কাধাক্কি করে ট্রাক সরানোর চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি। ঠিক সেই মুহূর্তে পর্যটক এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ট্রাকের পেছনের অংশে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রেনের একটি এসি বগির দরজা ভেঙে যায়। কিছুদূর গিয়ে ট্রেনটি থেমে যায়।
ট্রেনের চালকের দ্রুত সিদ্ধান্তে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে বলে জানিয়েছেন যাত্রীরা। যাত্রী আরিফ হোসেন বলেন, ট্রেন চালক আগে থেকেই ব্রেক করেছিলেন। নাহলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। আমরা সবাই আতঙ্কে ছিলাম, তবে অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।
রেলগেট কিপার স্বপন বলেন, আমি একপাশের গেট বন্ধ করেছিলাম। হঠাৎ ট্রাকটি রেললাইনের ওপর বন্ধ হয়ে যায়। চেষ্টা করেও সরানো সম্ভব হয়নি। ওই সময় পর্যটক এক্সপ্রেস এসে ধাক্কা দেয়।
ট্রাকচালক আতঙ্কের বর্ণনা দিয়ে বলেন, গাড়ি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। বারবার চালু করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু হয়নি। তারপরই ট্রেন এসে ধাক্কা দেয়।
এ ঘটনায় প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকলেও পরে উদ্ধার তৎপরতা শেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/জিকেএস