বগুড়ায় দুর্বৃত্তদের হামলায় যুবদল নেতা নিহত

বগুড়ায় দুর্বৃত্তদের হামলায় যুবদল নেতা নিহত
বগুড়ার কাহালুতে দুর্বৃত্তদের হামলায় রাহুল সরকার (৩৫) নামে এক যুবদল নেতা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কাহালু উপজেলার মালঞ্চা ইউনিয়নের মাগুরা গ্রামের উত্তর পাড়ার অতর্কিত হামলার শিকার হয়ে নিহত হন।
কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিতাই চন্দ্র দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
নিহত রাহুল সরকার বগুড়া শহর যুবদলের ১৩ নম্বর ওয়ার্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও শাজাহানপুর উপজেলার কৈগাড়ী এলাকার মৃত আ. সোবাহান সরকারের ছেলে। নিহতের রাজনৈতিক পরিচয় শহর যুবদলের প্রচার সম্পাদক ওয়াসিম রেজা নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরের দিকে রাহুল সরকার মাগুরা গ্রামের উত্তর পাড়া এলাকায় যান। সেখানে তার একটি পুকুর লিজ নেয়া আছে। সেই পুকুরে বরশি দিয়ে মাছ ধরছিলেন। সেখানে একদল দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। এততে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।
শহর যুবদলের প্রচার সম্পাদক ওয়াসিম রেজা জানান, এ ঘটনায় যুবদলের নেতাকর্মীরা ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। অবিলম্বে খুনিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে পরিকল্পিতভাবেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।
বগুড়ার কাহালু থানার ওসি নিতাই চন্দ্র দাস বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তবে প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে।
