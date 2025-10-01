হবিগঞ্জে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ৪০
হবিগঞ্জের লাখাইয়ে পূর্ব শত্রুতার জেরে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ওই এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।
বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার মনতৈল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় ২০ জনকে লাখাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
লাখাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বন্দে আলী জানান, পূর্ব বিরোধ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, লাখাই উপজেলার মনতৈল গ্রামের ফরিদ মিয়ার সঙ্গে একই গ্রামের নোয়াব আলীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা চলছে। এর জের হিসেবে দুপুরে দুই পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/আরএইচ/এএসএম