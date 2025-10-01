নাটোরে একসঙ্গে পাঁচ সন্তানের জন্ম দিলেন গৃহবধূ, ২ জনের মৃত্যু
নাটোরের লালপুর উপজেলায় স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে গৃহবধূ রেশমা বেগম (২২) একসঙ্গে পাঁচ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নবজাতকদের মধ্যে তিনজন ছেলে ও দুইজন মেয়ে। তবে জন্মের কয়েক ঘণ্টা পর এক ছেলে ও এক মেয়ে শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশুদের জন্ম হয়।
জানা গেছে, রেশমা উপজেলার সাঁইপাড়া এলাকার বাসিন্দা আসিব হোসেন সবুজের (২৪) স্ত্রী।
আসিব হোসেন সবুজ বলেন, আমার স্ত্রীর পেটে একাধিক সন্তান ছিল তাই নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। গতকাল মঙ্গলবার সে পেটে একটু ব্যথা অনুভব করায় রাজশাহী মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করি। সেখানে রাত ৯টার দিকে পাঁচ সন্তান জন্ম দেয় রেশমা।
তিনি আরও বলেন, পাঁচ সন্তানের মধ্যে ৩ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে। তবে জন্মের কিছুক্ষণ পর নবজাতকদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আইসিইউতে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন রাত ১১টার দিকে দুই নবজাতক মারা যায়। এদের মধ্যে একজন ছেলে আরেকজন মেয়ে। বাকি তিনজন সুস্থ আছে। এছাড়া রেশমাও সুস্থ আছে।
