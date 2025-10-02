নওগাঁয় অন্তঃসত্ত্বাকে মারধরের অভিযোগ ইউএনওর বিরুদ্ধে

নওগাঁয় অন্তঃসত্ত্বাকে মারধরের অভিযোগ ইউএনওর বিরুদ্ধে
নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহরিয়ার রহমানের বিরুদ্ধে দুই নারীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।
এ ঘটনায় বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ইউএনওর শাস্তি ও অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।
তাদের অভিযোগ, ধামইরহাট পৌরসভার ময়লা উপজেলার মঙ্গলকোঠা আবাসিক এলাকায় ফেলার কারণে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে পৌরসভার লোকজনের সঙ্গে ওই এলাকার বাসিন্দাদের বাগবিতণ্ডা হয়। পৌরসভার ময়লা ফেলতে বাধা দেওয়ার খবর পেয়ে ধামইরহাটের ইউএনও শাহরিয়ার রহমান ও পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুস সালাম ঘটনাস্থলে যান। ওই এলাকায় পৌরসভার ময়লা ফেলতে বিরোধিতা করলে ইউএনও শাহরিয়ার রহমান ও পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুস সালাম জনসম্মুখে লাঠি দিয়ে আব্দুল কুদ্দুসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী মিতু আক্তার ও একই এলাকার হবিবর রহমানের স্ত্রী সামিরন খাতুনকে মারধর করেন।
ভুক্তভোগী গৃহবধূ সামিরন খাতুন বলেন, পৌরসভার লোকজন গাড়িতে করে আমাদের এলাকায় ময়লা ফেলতে এলে এলাকার সবাই মিলে তাদের বাধা দেয়। বসতবাড়ির আশপাশে ময়লা ফেললে সমস্যা হবে বলে ইউএনওকে সেখানে ময়লা না ফেলার জন্য এলাকাবাসী অনুরোধ করে। কিন্তু ইউএনও আমাদের কথা না রেখে আমাকেসহ মিতুকে নিজেই লাঠি দিয়ে মারধর করেন। আমরা ইউএনওর অপসারণসহ তার কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।
আন্দোলনকারী আব্দুল কুদ্দুস বলেন, ইউএনও আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছে সবার সামনে। একজন ইউএনওর আচরণ এমন হলে আমরা বিচার কার কাছে পাবো।
এ বিষয়ে ধামইরহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহরিয়ার রহমান বলেন, ধামইরহাট পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা একটি পতিত খাস জমিতে ময়লা ফেলতে গেলে স্থানীয় কয়েকজন ময়লা ফেলতে বাধা দেয় ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের গালমন্দ করে তাড়িয়ে দেয়। বিষয়টি সমাধানের জন্য আমি ওই এলাকায় গেলে ওই এলাকার কিছু মানুষ আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। সেখানে কয়েকজন অবৈধ দখলদার মহিলা ও পুরুষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং এক পর্যায়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও আনসারদের গায়ে হাত তোলেন।
নারীকে মারধরের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি দাবি করেন, সেখানে কারো গায়ে হাত তোলা হয়নি। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন।
এ বিষয়ে নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল বলেন, মানববন্ধন করে কিছু লোক ইউএনওর বিরুদ্ধে নারীকে মারধরের অভিযোগ করেছেন। উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জেলা প্রশাসনের মধ্যস্থতায় বিষয়টি মীমাংসা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
