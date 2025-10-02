নারায়ণগঞ্জ
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় দুই ট্রাকচালক নিহত
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় দুই ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের একজনের নাম জানা সম্ভব হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) ভোরে মহাসড়কের কাঁচপুর অংশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতের মধ্যে একজনের নাম মো. রাকিব। তিনি রংপুর জেলার বাসিন্দা। অপরজনের নাম-পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন বলেন, অজ্ঞাত কোনো এক গাড়ি নিহতদের ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। নিহতরা দুজনই একই মালিকের ট্রাক চালাতেন বলে জেনেছি।
তিনি আরও বলেন, শুনেছি নিহতদের চালানো দুটি ট্রাকের মধ্যে কোনো একটি নষ্ট হলে তারা একে অন্যের ট্রাককে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ধারণা করছি, ট্রাক ঠেলে নিয়ে যাওয়ার পথে অজ্ঞাত গাড়ি ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। আমরা এখন পর্যন্ত নিহতদের মধ্যে একজনের নাম জানতে পেরেছি। আরেকজনেরটা জানার চেষ্টা চলছে।
